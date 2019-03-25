РИАМО – 25 мар. На минувших выходных 13-летний реутовчанин Амир Зарипов одержал безоговорочную победу на первенстве России по киокусинкай, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Амир одержал пять побед на этих соревнованиях и по итогу занял 1 место. Этой победой он гарантировал себе включение в состав сборной России на первенства Европы и мира в следующем году. А уже через две недели он представит нашу страну на международном турнире в Минске и мы всем городом желаем ему успехов», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, спортсмен тренируется более 3 лет в Реутовской городской федерации киокусинкай под руководством заслуженного тренера России, обладателя черного пояса (V дан) Владимира Захарова.

Киокусинкай – стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Он считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате.