РИАМО - 25 мар. На первом заседании Общественного совета при Минприроды РФ избрали председателя, им стал президент Российского геологического общества Виктор Орлов, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник в Общественной палате России проходит первое заседание общественного совета при Минприроды РФ. В нем участвуют заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко, члены Общественной палаты.

«От нас кандидатура - Орлов Виктор Петрович. Какие-то были кандидатуры, но больше для демократии. У нас это однозначная кандидатура», - сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

Члены общественного совета поддержали кандидатуру Орлова единогласно.

Как уточняется на сайте Российского геологического общества, Орлов родился 22 марта 1940 года в городе. Черногорске (Республика Хакасия). Является доктором экономических наук.

Он является президентом Российского геологического общества (РОСГЕО) с 1998 года. Также Орлов - действительный член многих российских общественных геологических академий, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заслуженный геолог РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.