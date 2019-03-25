РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) городского округа Королев в марте поступило 13 обращений от жителей по отлову бездомных собак, 8 собак отловили и отправили в приют, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДС Королева.

«В настоящее время собаки отправлены на передержку в приют, где будут находится около месяца. Там их обрабатывают от эктопаразитов, прививают от бешенства, стерилизуют и вешают на каждую собаку бирку», – говорится в сообщении.

О бродячих собаках во дворе можно оставить заявку в Единую диспетчерскую службу по телефонам: +7(499)929-99-99, +7(495)512-00-11 или через сайт и мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.