РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В подмосковном Подольске планируют приступить к строительству трех школ и пристройки в III квартале текущего года, следует из адресного перечня мероприятий на 2019 год комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В III квартале 2019 года в горокруге запланировано начало выполнения строительно-монтажных работ на следующих объектах: школа на 1100 мест по адресу: Армейский проезд, дом №5 (Ш6), плановая дата заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ – июль 2019 года, школа на 1100 мест по адресу: Флотский проезд, дом №9 (Ш4), плановая дата заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ – июль 2019 года», – говорится в документе.

Также запланировано начало строительства школы на 1100 мест по адресу: Бородинский бульвар, дом №9, плановая дата заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ – май 2019 года. В III квартале текущего года планируют начать реконструкцию со строительством пристройки к школе №13 (улица Бородинская, дом №20). Заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ планируют в июле текущего года.

Помимо этого, в текущем году планируют приступить к проектированию школы на 1100 мест в микрорайоне Климовск на улице Победы, дом №3В. Заключить контракт рассчитывают уже в декабре текущего года. А также планируют приступить и к проектированию пристройки на 200 мест к школе №29 имени Забродина.