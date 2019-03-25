РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. Команда школьников из подмосковного Королева заняла третье место на областной олимпиаде по избирательному праву, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.



Финал олимпиады прошел в доме правительства Московской области, его участниками стали 12 команд, набравших наибольшее количество баллов по результатам межмуниципальных этапов.



«Королевские ребята – команда «Энергия», в которую вошли учащиеся школ №№ 2, 16, 12, а также гимназии №9, стали лучшими в теоретических испытаниях, немного уступили в творческом туре и в результате заняли третье место. Олимпиада проводилась в 4 этапа – школьный, муниципальный, межмуниципальный, областной», – говорится в сообщении.

В состязании принимали участие школьники 9, 10 и 11 классов из 68 муниципальных образований Московской области.