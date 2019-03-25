РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Более 200 лыжников приняли участие в семейной эстафете в подмосковном Красногорске 24 марта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Зимняя спартакиада семейных команд собрала более 200 участников. Лыжная эстафета состояла из трех этапов: 200, 300 и 400 метров для детей, мам и пап», – говорится в сообщении.

Победителями в младшей возрастной категории (дети 2012-2013 годов рождения) стала семья Колесниковых, в средней (2010-2011 годов рождения) – команда Румянцевых, в старшей (2008-2009) равных не было «сборной» Вержевикиных.

«В Красногорске много любителей лыж, есть и наша гордость, чемпионы, но есть и жители, семьи, которые для здоровья, с пользой проводят время, активно занимаясь лыжами на нашей замечательной, хоть и очень сложной, лыжной трассе», – сказала глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Также на лыжном стадионе «Зоркий» 24 марта прошли гонки собачьих упряжек.

Для зрителей и участников работала полевая кухня, а для самых юных – интерактивные площадки с играми, конкурсами и призами.