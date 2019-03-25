РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства усовершенствование работы центра управления регионом, чтобы все обращения и жалобы жителей стекались в одно место, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства региона. Отдельное внимание уделили работе центра управления регионом, который был создан в соответствии с указом президента и открыт 29 декабря 2018 года. С помощью технических решений специалисты центра в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные, отслеживают общую социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Сегодня на повестке один из важных вопросов - совершенствование работы центра управления регионом. Наша задача - сделать так, чтобы все обращения, жалобы, которые существуют в Московской области, стекались в одно место, а мы на муниципальном и региональном уровнях быстро реагировали и давали исчерпывающие ответы и решения», - пояснил Воробьев.

В центре управления регионом работают 80 сотрудников из 24 отраслевых министерств и ведомств. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков - здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.

Сотрудники получают данные от портала «Добродел» и системы «Инцидент», горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к месячнику по благоустройству. 30 марта в муниципалитетах состоится парад коммунальной техники, наиболее масштабно это мероприятие пройдет в Дмитрове, Одинцове, Красногорске, Балашихе.

«Весна набирает обороты. Актуальная тема сезона - благоустройство, необходимо своевременно сделать все запланированные работы. В апреле мы проведем традиционный субботник, в котором смогут принять участие все жители Подмосковья», - отметил губернатор.