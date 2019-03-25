РИАМО – 25 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил работников культуры подмосковного Дзержинского с их профессиональным праздником, в понедельник отмечается День работника культуры, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Уважаемые работники культуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день благодарности и поздравления принимают сотрудники музеев, библиотек, дворцов культуры, руководители творческих коллективов. Все талантливые, неравнодушные, увлеченные люди», – сказал Жук.

Он добавил, что ежедневно работники культуры делятся с жителями Подмосковья своим талантом и вдохновением, помогают беречь культурное и историческое наследие, дарят эмоции, прививают вкус, воспитывают подрастающее поколение.

«Восхищаюсь вашей энергией! Благодарю за преданность любимому делу, неравнодушие и энтузиазм. Желаю новых творческих идей, реализации планов, здоровья, счастья и благополучия», – заключил Жук.