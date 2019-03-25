РИАМО - 25 мар. Более 5 тысяч автобусов «Мострансавто» пройдут сезонное техническое обслуживание к весенне-летнему периоду на базе 31 филиала и в пяти сервисных центрах предприятия в Подольске, Одинцове, Солнечногорске, Коломне и Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В рамках подготовки будет проведена ревизия и обслуживание систем, отвечающих за комфорт пассажиров и безопасность пассажирских перевозок, отмечается в материале.

«В первую очередь, специалисты уделят внимание техническому обслуживанию тормозной и пневматической систем автобусов, поскольку они испытывают высокие температурные нагрузки, а также проверке состояния рулевого управления, охлаждения двигателя, проверке патрубков, термостатов и их соединений. Будет проведен технический контроль бортовых систем и электрооборудования, которые отвечают за бесперебойную работу автобусов», – отмечается в сообщении.

В рамках подготовки подвижного состава к перевозке пассажиров в летний период будет проведено техническое обслуживание систем кондиционирования салона, диагностика подъемников, аппарелей для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательным пунктом проверки станет состояние шин.

Кроме того, специалисты проведут кузовной ремонт, при необходимости устранят повреждения лакокрасочного покрытия, замену сидений и элементов салона – напольного покрытия, дверных и оконных проемов, люков салонов транспортных средств.

Дополнительно к основному объему работ будет организована комплексная мойка и уборка салона транспортных средств, внешняя мойка двигателей и технологических отсеков автобусов.

«К работе в весенне-летний сезон готовят не только автопарк предприятия, но и водителей, которые пройдут дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров», – заключается в релизе.