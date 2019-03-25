РИАМО - 25 мар. На муниципальной неделе депутаты Мособлдумы проверят ход капитального ремонта 250 объектов здравоохранения на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

С 25 по 31 марта в Московской области проходит муниципальная неделя депутатов Мособлдумы. Руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов рассказал, что приоритетным направлением работы для депутатов станет контроль хода ремонта объектов здравоохранения.

«К нам поступил адресный перечень мероприятий госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 год – депутаты изучат состояние дел по 250 медицинским учреждениям. В связи с большим количеством объектов, этой теме будет посвящена и следующая неделя работы депутатов в округе», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что необходимо совместно с депутатами местных советов посетить объекты, обсудить с руководителями учреждений проблемные вопросы и сроки выполнения работ. Особое внимание уделят формированию общественных советов для дальнейшего контроля работы на объектах.

«Кроме того, в рамках выездных мероприятий депутаты встретятся с главами муниципалитетов и обсудят состояние дел по количеству контейнерных площадок, переоборудованных в соответствии с новыми стандартами», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, отдельное внимание необходимо обратить на ситуацию в сельских поселениях и дачных поселках, где проблема вывоза мусора в весенний период особенно актуальна.