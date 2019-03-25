РИАМО – 25 мар. За неделю 45 детских площадок Подмосковья облагородили по предписаниям Госадмтехнадзора, в некоторых случаях были заменены элементы игровых объектов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госадмтехнадзор Московской области регулярно проверяет качество содержания детской игровой инфраструктуры региона.

«Так, за прошедшую неделю по предписаниям инспекторов ведомства приведены в порядок 45 детских площадок. Например, в территориальном отделе №27 Коломенского городского округа особое внимание было уделено содержанию детских площадок в период перехода от зимы к весне», – отмечается в сообщении.

Во время схода снежного покрова важно следить за тем, чтобы не было подтопления и мусора на территории объектов.

«С начала года в округе приведено в надлежащее состояние 44 детские игровые площадки. По предписаниям, выданным инспекторами, ответственными лицами объекты были очищены от снега и ледяных образований, снежных сугробов. В некоторых случаях были заменены элементы игровых объектов», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.