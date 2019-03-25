РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверят ход строительства школы в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска до 17 апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства общеобразовательной школы на 825 мест на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска. В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, прокладка наружных сетей и монтаж металлических конструкций. Проверка на объекте продлится до 17 апреля. Плановое завершение строительства школы – третий квартал 2019 года», – сказал Гарибян.

Данное учебное учреждение возводится в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». Площадь школы переменной этажности (2-4 этажа) составит более 13,6 тысячи квадратных метров.

Согласно архитектурно-планировочным решениям, здание делится на две основные группы помещений – учебные и общешкольные. В группу учебных помещений входят 33 учебных класса. К общешкольной группе отнесены актовый зал на 300 посадочных мест, библиотека с медиатекой, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочная зона, обеденный зал на 300 посадочных мест, медпункт, помещения администрации.

На прилегающей территории будут обустроены спортивная зона, легкоатлетическое ядро, зоны отдыха, а также площадка для школьного автобуса и автостоянка для подвоза учащихся. Заказчиком объекта выступает муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление».