РИАМО – 25 мар. В Подмосковье активно ведется работа по разъяснению жителям новых правил обращения с отходами, всего к семинарам и форумам по данной теме присоединились свыше 100 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Власти региона совместно с областной Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов проводят масштабную информационно-просветительскую программу для жителей по разъяснению новых подходов в системе обращения с отходами. Основная цель программы – рассказать жителям о «жизненном цикле» коммунальных отходов и призвать к раздельному сбору мусора.

«Программа состоит из теоретической (лекции, семинары, форумы) и практической частей. Управдомам разъясняют для чего нужен переход на раздельный сбор мусора, что с ним будет происходить после вывоза. Всего в образовательных мероприятиях приняло участие более 100 тысяч активных жителей Подмосковья», – отмечается в сообщении.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин добавил, что комбинируются различные информационно-разъяснительные форматы встреч с населением.

«Они включают в себя поездки управдомов непосредственно на предприятия по сортировке ТКО, образовательные форумы PROЖКХ, единый областной день разъяснения тарифов на обращение ТКО», – перечислил он.

Поездки на комплексы по переработке твердых коммунальных отходов уже совершили более 1200 управдомов из 30 муниципальных образований Подмосковья.

«В ходе экскурсий специалисты КПО рассказывают о новых технологиях автоматизированной сортировки и компостирования коммунальных отходов. Так, управдома видят, как утилизируется, например, пластиковая тара, – начиная с момента прибытия мусоровоза на КПО, взвешивания, сортировки, брикетирования, упаковки и погрузки на специальный автотранспорт для отправки на предприятия вторичной переработки», – дополняется в материале.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Юлия Белехова заявила, что каждый собственник, условно, является производителем коммунального мусора, причем не только жители многоквартирных, но и частных домов.

«Мы, что называется своими глазами, увидели, как происходит сортировка отходов, какие технологии применяются на предприятиях. На своих форумах мы ретранслируем увиденное другим жителям, делимся с ними информацией, что осознанный переход собственников на раздельный сбор отходов, не возможен без понимания ими конкретных преимуществ нового подхода, без знания каждым того, какова дальнейшая судьба мусора после того как его увезли на сортировку, вплоть до захоронения на полигоне и рекультивации», – уточнила она.

Для сокращения объема захоронения отходов на территории Московской области будет построено 16 комплексов по переработке ТКО, в том числе 12 предприятий с применением технологии глубинной сортировки и четыре предприятия с использованием технологии термического обезвреживания и попутной выработкой электроэнергии. Три современных комплекса по сортировке и переработке ТКО уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах.

«Введение раздельного сбора отходов позволит вдвое сократить объемы захоронения мусора на полигонах», – разъясняется в сообщении.

С 1 января Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор мусора.