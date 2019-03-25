РИАМО – 25 мар. Почти 1 тысячу нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье на минувшей неделе после вмешательства сотрудников Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По итогам прошедшей недели благодаря действиям инспекторов в регионе приведено в порядок 1064 объекта.

«В числе ликвидированных нарушений – 68 подтоплений территорий, 78 очищенных и восстановленных контейнерных площадок. Также устранено 497 нарушений зимней уборки, убраны снежные скопления в 152 дворах», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Кроме того, по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора приведено в порядок 19 воинских мемориалов, восстановлено наружное освещение на 10 пешеходных зонах, 15 улицах и пяти дворовых территориях.

«Заботясь о безопасности детского отдыха, инспекторы особое внимание уделяют состоянию детской игровой инфраструктуры Подмосковья. За неделю с помощью сотрудников ведомства были устранены нарушения на 45 детских площадках», – уточнил Бизяев.

Он также рассказал, что было пресечено 24 нарушения тишины и покоя граждан, ликвидирована 121 единица рекламного мусора, приведено в порядок семь мест проведения земляных работ, 33 ограждения вдоль дорог.

«В первую очередь Госадмтехнадзор следит за состоянием пешеходных зон, общественных пространств, подходов и территорий около социальных объектов», – подчеркивается в материале.