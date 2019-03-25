РИАМО - 25 мар. Ежедневный режим работы вводится с 14 апреля на пяти выделенных полосах, проходящих через районы Москвы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на пяти магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира – Ярославское шоссе; улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе; Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица; Нижегородская улица – Рязанский проспект», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день по этим выделенным полосам проходит 244 пригородных и городских маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути.

До 14 апреля на пяти выделенных полосах будут демонтированы дорожные знаки с изображением молоточков (табличка 8.5.2. «Рабочие дни»). Водителей об изменениях режима работы выделенных полос также проинформируют световые табло на магистралях и экипажи дорожного патруля, которые будут вести дежурство по выходным на этих участках и предупреждать автомобилистов.

Также автовладельцев предупредят передвижные информационные табло ЦОДД. Кроме того, информация будет доступна по телефону контакт-центра: 3210 (звонок бесплатный для МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele-2), размещена на Едином транспортном портале и в навигационных системах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».

На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. В основном они располагаются в центре города.

Это такие участки как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Театральный проезд, Охотный Ряд, Моховая улица, улицы Покровка, Маросейка, Варварка, Славянская площадь, Пречистенка, Солянка и Солянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка, Малая Дмитровка, Долгоруковская, Баррикадная, Большая Никитская и другие.