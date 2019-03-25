РИАМО – 25 мар. Солнечногорск присоединится к международной акции «Час Земли», так, 30 марта на один час с 20:30 до 21:30 погаснет освещение на Советской площади, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Жители также могут стать участниками акции и выключить свет в своих домах. Час земли – самая масштабная акция на планете, когда люди выключают свет на один час, чтобы показать свое неравнодушное отношение к энергосбережению и сохранению природы.

«Акцию в Солнечногорске поддержат предприятия округа, также будет отключена архитектурно-художественная подсветка памятников и достопримечательностей», – отмечается в сообщении.

Участником может стать каждый. Для этого достаточно погасить электричество ровно на один час с 20:30 до 21:30 30 марта.