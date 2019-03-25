РИАМО - 25 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного центра с начальной школой и детским садом на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возвели на улице Верхняя, владение 34 (САО, Беговой) в составе многофункционального жилого комплекса за счет инвестора.

«В отдельно стоящем трехэтажном здании образовательного центра будет внедрена инновационная система обучения на английском и русском языках. В начальной школе на 200 учеников и детском саду на 90 мест созданы все условия для всестороннего развития детей», – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

ЖК на Верхней улице – дом в стиле знаменитых «сталинских» высоток с богато декорированными фасадами, портиками, балюстрадами, колоннадами и декоративной подсветкой.

В закрытом от машин внутреннем дворе создан детский игровой городок с беседками, ротондой и фонтаном. Жилой дом ввели в эксплуатацию в конце 2018 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам образовательного центра на улице Верхняя привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.