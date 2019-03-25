РИАМО - 25 мар. Почти 100-метровый подземный переход «Серп и Молот» в Юго-Восточном округе Москвы снабдят программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Работы включают в себя оснащение объекта системами телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации, передачи данных. Также будут предусмотрены системы контроля управлением доступа к служебным помещениям, оповещения и управления эвакуацией, охранная и пожарная сигнализация.

«В проекте учтены нормативно-технические требования к выбранному оборудованию и программному обеспечению (ПО) системы безопасности и мониторинга пешеходного перехода. Управление этой системой будет осуществляться при помощи специализированного ПО, которое выполняет сбор видеопотоков с камер наблюдения, сохраняет их в локальном хранилище и автоматически анализирует с целью выявления критических ситуаций», – отмечается в материале.

Система телевизионного наблюдения, состоящая из IP-видеокамер и кабельных линий связи, предназначена для обеспечения круглосуточного видеоконтроля за пешеходной зоной и критическими элементами пешеходного перехода.

Видеокамерами будут оборудованы пешеходная зона подземного перехода, места выхода, а также служебные помещения – щитовая и насосная.