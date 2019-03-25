РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Рабочие приступят к отделочным работам в строящейся школе на улице Революции в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в конце апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергей Цаплинский.

В 2018 году подрядчиком ООО «Триумф» в микрорайоне Климовск на улице Революции, дом №2 началось строительство новой школы на 825 мест в рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы. Проект общеобразовательной школы разработало ГУП МО «НИиПИ градостроительства». В понедельник Цаплинский посетил строящийся объект и оценил ход работ.

«Вообще в Подольске предстоит большая работа по строительству школ. Сегодня (25 марта – ред.) мы посетили школу в Климовске на улице Революции. Работа была сделана большая. На этом месте снесли старое здание школы и возвели новое. Сегодня здание уже практически полностью приобрело свое очертание. Оно будет четырехэтажным. В конце апреля – в начале мая мы приступим к отделочным работам внутри», – сказал Цаплинский.

Он отметил, что на сегодняшний день работы идут в графике, проблем с финансированием нет. В еженедельном режиме проводятся совещания по строительству данной школы, и все вопросы решаются оперативно.

«В июне мы планируем выйти уже на закупку и поставку оборудования в школу. А с конца июня – в начале июля, думаю, что первое оборудование начнет поставляться. Также большая работа предстоит и по благоустройству», – пояснил Цаплинский.

В школе выделены в отдельные блоки учебные помещения начальных классов и средней школы, есть помещения для кружковой работы, медицинского пункта, библиотеки на 300 мест, включая читальный зал с демонстрационным пространством и книгохранилищем на 30 тысяч книг, зона IT.

В здании предусмотрены два спортивных зала: для начальных классов и для средней и старшей школы. Актовый зал с сопутствующими помещениями рассчитан на 300 мест, столовая полного цикла – также на 300 посадочных мест.

В настоящее время на объекте задействовано более 120 человек. В текущем месяце было завершено строительство котельной.