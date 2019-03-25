РИАМО - 25 мар. Морских ежей, которых обнаружили в лесу в подмосковных Мытищах, могли ввезти в страну контрабандой и выбросить, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее житель Мытищ рассказал в соцсетях о необычной находке - мужчина обнаружил в лесу несколько сотен мертвых морских ежей.

«Сейчас администрация устанавливает, где именно они свалены, проводится проверка. После этого будет принято решение о том, кто будет вести контрольные мероприятия. Не Минэкологии это точно, поскольку эти животные не находятся в Красной книге Московской области. Скорее всего, речь идет о сбросе партии контрабанды, и проверку будет проводить УВД», - сказал собеседник агентства.

По его словам, также предстоит выяснить, в чьей собственности находится земельный участок, где обнаружили морских животных.

«В зависимости от того, кому принадлежит земельный участок, возможно вмешательство Комлесхоза (если земли лесфонда), либо администрации округа, если земли муниципальные. Возможно, вмешается Роспотребнадзор», - заключил собеседник агентства.