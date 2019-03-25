РИАМО - 25 мар. Сведения в отношении ООО «Компания Ювента» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области», в отношении ООО «Компания Ювента» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку оборудования для физиотерапии. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Компания Ювента» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.