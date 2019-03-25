РИАМО - 25 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области примет участие в юбилейном форуме «Госзаказ», на котором представит новые функциональные возможности электронного магазина региона и системы «Портал исполнения контрактов», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 3 по 5 апреля состоится юбилейный XV всероссийский форум-выставка «Госзаказ» - самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, в котором Московская область будет представлена комитетом по конкурентной политике Подмосковья.

«В рамках форума посетителям будет представлены новые функциональные возможности электронного магазина Московской области и системы «Портал исполнения контрактов» (ПИК ЕАСУЗ), являющейся подсистемой Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, благодаря внедрению которого, стало возможно подписание отчетных документов между заказчиком и исполнителем в электронной форме, не используя бумажные носители», - говорится в сообщении.

К участию в мероприятии приглашен первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов и заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

Торжественное открытие форума состоится 3 апреля. С 10:00 – 11:30 - обход экспозиции почетными гостями.

Как уточняется на сайте форума, мероприятие пройдет в павильоне №75 на ВДНХ. На территории общей площадью 10 тысяч квадратных метров будут представлены министерства и ведомства, экспозиции динамично развивающихся регионов, госкорпорации, российские и зарубежные поставщики товаров, работ и услуг, электронные торговые площадки и многое другое.