РИАМО – 25 мар. Собственника земельного участка в городском округе Егорьевск оштрафовали на 25 тысяч рублей за загрязнение почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее в управление поступили материалы из администрации городского округа Егорьевск с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ О.Ф. Нагорняк, являющейся собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 11,33 гектара.

«В результате рассмотрения материалов управлением установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельный участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью», – отмечается в сообщении.

В марте 2019 года за выявленные нарушения управлением Нагорняк привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.