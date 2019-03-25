РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Легковой автомобиль перевернулся в подмосковных Люберцах в понедельник, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«В промзоне в городском округе Люберцы в понедельник перевернулся автомобиль. Он лежал на крыше», – сообщил очевидец.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация по данному ДТП в ведомство пока не поступала.

«Скорее всего, в ДТП никто не пострадал», – заключил сотрудник.