РИАМО – 25 мар. В детском технопарке «Инжинириум» на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в столице прошла церемония вручения дипломов и сертификатов 18 старшеклассникам, ребята успешно сдали квалификационный экзамен, что позволит им получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Система детских технопарков – это, по сути, первая ступенька социального лифта, созданного правительством Москвы в рамках профнавигационной системы столицы. В детских технопарках школьники отрабатывают на практике полученные знания – разбирают реальные кейсы и решают задачи из практики индустриальных партнеров. Для этого лаборатории оснащены самым современным, по-настоящему инновационным оборудованием», – сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он уточнил, что дополнительные баллы при поступлении в вуз, которые получают слушатели детских технопарков, являются для них существенным стимулом к саморазвитию.

Экзамен проходил с 18 февраля по 15 марта для выпускников курсов «Робототехника», «Трехмерные технологии», «Композитные технологии» и «Программирование С++».

«Так, сдавшие ЕГЭ по физике и информатике на 60 баллов получат при поступлении в университет дополнительные шесть баллов, на 65 – восемь баллов, а на 70 – десять баллов», – уточняется в материале.

Для участия в первом туре заявки подали около 300 человек, освоивших 72-часовую программу занятий перечисленных курсов.

«На первом этапе ребята сдавали теорию по выбранному профилю. Для этого нужно было пройти тест из 30 вопросов. Все, кто с ним справились, допускались ко второму этапу – научно-практической работе», – подчеркивается на сайте.

Ее выполняли уже 60 участников. Школьники собирали и запускали роботов, писали программные коды, разрабатывали 3D-модели и создавали изделия из композиционных материалов. Для решения заданий необходимо было, с одной стороны, проявить творческий подход, а с другой – показать высокий уровень профессиональных навыков.

Работы оценивали по таким критериям, как соответствие заданию, рациональность использованных методов и алгоритмов, качество выполнения изделия, планирование и организация деятельности, а также профориентация участника.

Экспертами выступили преподаватели и профессора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, а также представители ведущих компаний – индустриальных партнеров технопарка «Инжинириум».

Первый детский технопарк открыли в столице в 2016 году. В детских технопарках у ребят есть возможность познакомиться с дисциплинами, которых нет в школьной программе, а также узнать все о современных технических профессиях.

«Сегодня в Москве работает 15 детских технопарков. Ежегодно их могут посещать более 60 тысяч школьников», – разъясняется в сообщении.

В этом году планируют открыть еще два детских технопарка. Они будут работать на базе Российского технологического университета и Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Ожидается, что к 2020 году число слушателей технопарков вырастет до 80 тысяч человек в год.