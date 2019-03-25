РИАМО – 25 мар. Сотрудники столичных центров госуслуг «Мои документы» помогут москвичам составить анкету ветерана и напечатать фотографию к шествию «Бессмертного полка», поделиться снимками, письмами и воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны можно во всех 130 офисах, сообщается на сайте мэра Москвы.

Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва». Оригиналы вернут владельцам на месте. Тех, кто оставит заявку на бесплатное изготовление фотографии, позже пригласят для получения снимка.

«Мои документы» рады внести вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны. Мы рассказываем посетителям о проекте и помогаем всем желающим принять в нем участие. Сотрудники центров бережно относятся к воспоминаниям наших заявителей», – сказала заместитель директора по связям с общественностью центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.

Сведения об участниках Великой Отечественной войны можно внести сразу на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». Возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи, появляется после регистрации. В книге памяти сейчас более 196 тысяч историй.

Центры «Мои документы» открыты в каждом районе Москвы. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.