РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. В деревне Путилково подмосковного Красногорска начали строительство магазина, объект планируют возвести до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства магазина, который будет возведен в деревне Путилково городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Реализацию данного проекта осуществляет ООО БК «РАЙДЕКС».

«Площадь торгового объекта составит 1822 квадратных метра. По проекту в здании будут обустроены торговый зал, производственные зоны, зоны разгрузки и технические помещения», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 60 новых рабочих мест.

«По словам застройщика, объект планируется возвести до конца текущего года», – заключил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.