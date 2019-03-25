РИАМО - 25 мар. Мужчина получил травмы, попав под поезд при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте в районе столичной станции «Северянин», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на железнодорожной станции «Северянин» Ярославского направления травмирован мужчина, который переход о дорогу в неустановленном месте. Мужчина госпитализирован в одну из московских больниц», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.