РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Члены партии «Единая Россия» из подмосковных Люберец проверили работу пищеблока детского сада №6 «Белоснежка», они не выявили нарушений, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» руководитель фракции «Единая Россия» Александр Шлапак встретился с руководителем детского сада «Белоснежка» Оксаной Краминой.

«В ходе проверки участники отметили, что пищеблок обеспечен достаточным количеством инвентаря, разделочными досками, ножами, каждые из которых имеют маркировки. Продукты питания хранятся с соблюдением норм складирования, товарного соседства и условий хранения. Технология приготовления блюд и раскладка соответствует технологическим картам», – говорится в сообщении.

По словам Краминой, руководители образовательных учреждений обеспечивают контроль за организацией питания, составлением меню, снятием и хранением суточных проб, выполнением норм питания по набору основных продуктов и их замене.

Также они следят за санитарно-техническим состоянием и санитарно-эпидемиологическим содержанием пищеблоков, организовывают производственный контроль за качеством вырабатываемой продукции, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и условий труда.