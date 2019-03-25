РИАМО - 25 мар. Сертификат эксплуатанта российской авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) в части выполнения полетов ограничил и в Росавиации, сообщает Газета.ru.

«Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов», – отмечается в сообщении.

Данное решение было принято комиссией по итогам внеплановой проверки авиакомпании в феврале 2019 года. В результате проверки выявлено несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS, а также случаи выполнения полетов на судах, не прошедших техобслуживание, а также отсутствие необходимого количества технического персонала в авиакомпании.