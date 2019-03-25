РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. Личные приемы граждан должностными лицами администрации городского округа Королев пройдут с 25 по 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Королева.

Приемы будут проходить каждый день кроме воскресенья.

«Все будние дни недели приемы проведут сотрудники администрации, в субботу жителей примет руководитель администрации – Юрий Копцик», – говорится в сообщении.

В понедельник, 25 марта, встречу с жителями проводит заместитель руководителя администрации Трифонов, он ответит на вопросы экономики, инвестиций и инноваций, поддержки предпринимательства. Во вторник, 26 марта, с 16:00 до 18:00 личный прием граждан будет вести заместитель руководителя администрации Прокофьева по вопросам военно-учетного стола и общественных организаций. В среду, 27 марта, с 16:00 до 18:00 встречу с жителями проведет начальник управления землепользования Плахова.

В четверг, 28 марта, с 16:00 до 18:00 личный прием граждан будет вести председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму, заместитель руководителя администрации по вопросам СМИ и рекламы Конышев. В пятницу, 29 марта, с 14:00 до 16:00 пройдут личные приемы граждан заместителя руководителя администрации Шабалдаса и заместителя начальника управления ЖКХ Емельянова по вопросам ЖКХ.

Также 30 марта личный прием граждан проведет руководитель администрации Копцик.

Записаться на прием можно по телефону: 8(495)516-88-86 или через интернет-приемную на сайте администрации города.