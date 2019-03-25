РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Сотрудники эконадзора выявили в ходе рейда незаконную свалку в поселке Красково подмосковных Люберец, нарушителей устанавливают, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками ОБЭП и представителями администрации городского округа Люберцы провели рейд в поселке Красково. Поводом для контрольно-надзорного мероприятия стали обращения жителей с жалобами на незаконную свалку и сжигание отходов на земельном участке, который принадлежит ООО «РегионИнвест».

«В ходе осмотра факты подтвердились: участники рейда обнаружили следы завоза, сортировки и сжигания строительных и коммунальных отходов. На момент осмотра незаконная деятельность не велась, однако на территории находилась специализированная техника для транспортировки отходов, а также восемь мусорных контейнеров большой вместимости», – говорится в сообщении.

Представители собственника не смогли передать проверяющим разрешительную документацию на работу в сфере обращения с отходами. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, в ходе расследования рассчитают ущерб, причиненный окружающей среде незаконной свалкой.

«Со своей стороны полиция начала доследственную проверку, на основании результатов которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ситуация на земельном участке, где складированы отходы, взята на особый контроль Минэкологии и администрацией городского округа», – подчеркивается в материале.

Это уже не первый случай нарушения правил обращения с отходами в поселке Красково. Осенью 2017 года инспекторы эконадзора уличили ООО «Желдортехника» в складировании на открытом грунте тары от горюче-смазочных материалов и отработанных автопокрышек. За организацию незаконной свалки площадью около 400 квадратных метров общество оштрафовали на 110 тысяч рублей.