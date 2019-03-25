РИАМО - 25 мар. Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) помогли устранить последствия дорожно-транспортного происшествия с участием Mercedes и «Нивы» на Можайском шоссе в столице, сообщается на сайте «Московского паркинга».

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen на скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате аварии два человека погибли, один доставлен в реанимацию.

«На место ДТП были вызваны два эвакуатора ГКУ «АМПП», которые помогли восстановить дорожное движение, переместив поврежденные в аварии автомобили в безопасное место», – отмечается в материале.

Эвакуаторы «Московского паркинга» круглосуточно дежурят на улицах города, чтобы быстро прибыть на место происшествия. Работники службы эвакуации аккуратно перемещают поврежденные автомобили с проезжей части.

«Это позволяет обеспечить бесперебойное движение на улицах города, а также избежать возникновения заторов. Перевозка поврежденных автомобилей в безопасные места происходит абсолютно бесплатно», – отмечается на сайте.

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