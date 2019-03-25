РИАМО - 25 мар. Детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» уже принял 300 детей, таким образов в Московской области стартовала весенняя смена детского оздоровительного отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«На организацию детского отдыха в 2019 году выделено более 2 миллиардов рублей. В этом году запланировано оздоровить более 390 тысяч детей. Для активного и интересного отдыха будут созданы все условия», – сказала министр социального развития Ирина Фаевская.

В субботу детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» уже принял 300 детей, а с 6 апреля детский лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» откроет свои двери для 200 подростков.

Ежегодно в Подмосковье проводится масштабная летняя оздоровительная кампания. В 2018 году в детских лагерях и санаториях отдохнули 407,5 тысяч детей из Московской области в возрасте от семи до 15 лет, что на 53843 ребенка больше, чем в 2017 году. На территории области работали свыше 1,1 тысячи детских лагерей.