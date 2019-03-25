РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Экологические уроки, посвященные раздельному сбору отходов, пройдут в школах подмосковных Люберец 26, 27 и 28 марта при поддержке регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В школах городского округа Люберцы 26, 27 и 28 марта пройдут интерактивные экоуроки в рамках проекта «Экологический компас». Проект разработан и реализуется в партнерстве регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» с управлением по охране окружающей среды администрации горокруга Люберцы, управлением образования и фондом «ЭкоЛайн-Будущее», – говорится в сообщении.

В ходе урока школьникам расскажут о том, откуда берется мусор, какой вред наносится окружающей среде в ходе производства и потребления товаров, куда он девается, как цивилизованно обращаться с отходами, и что такое раздельный сбор и переработка.

Участников акции ждут командные игровые задания и знакомство с образцами переработки отходов.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. До середины марта на контейнерных площадках горокруга Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил более 400 емкостей для твердых коммунальных отходов и 500 сеток для раздельных отходов. Всего на территории Воскресенского кластера установлено 1,3 тысячи контейнеров РСО с начала года.