РИАМО - 25 мар. Водитель сбил рабочего, обслуживающего ливневую канализацию на Рязанском проспекте в столице, от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Двадцать четвертого марта в 22:28 по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 61 в зоне проведения дорожных работ неизвестный водитель совершил наезд на рабочего 1981 года рождения, осуществлявшего обслуживание ливневой канализации правого ряда проезжей части», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина от полученных травм скончался на месте. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что потерпевшего сбил автомобиль «Лада-212140» («Нива»). Для поиска машины на территориях ЦАО, ВАО, ЮВАО и ЮАО был объявлен план «Перехват».

В результате в 23:37 сотрудники ДПС обнаружили авто в 1-м Институтском проезде. Автомобилем управлял водитель 1997 года рождения, которого доставили в отделение МВД, где на него составили протоколы об административных правонарушениях.

«Проведенным медосвидетельствованием наличия алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Машина помещена на спецстоянку», - заключил представитель пресс-службы.