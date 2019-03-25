РИАМО - 25 мар. В связи с потеплением в Московской области начали проводить работу по профилактике несчастных случаев на льду, в связи с температурой выше нуля практически повсеместно встречаются трещины на ледяном покрове водоемов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Пестов отметил, что по состоянию на понедельник ледяной покров сохраняется на большинстве водоемов Подмосковья.

«Согласно данным ГУ МЧС России по Московской области, полученным в результате патрулирования и мониторинга гидропостов, лед уже сошел на некоторых участках рек Ока и Москва. На крупных подмосковных водохранилищах (Рузское, Клязьминское, Иваньковское) лед сохраняется, хотя его толщина на значительной части акватории не способна выдержать вес человека», – говорится в сообщении.

Патрулирование акватории сопровождается обходами береговой линии. В рамках таких обходов спасатели и волонтеры проводят профилактические беседы с любителями рыбалки и местными жителями.

В частности, спасатели напоминают о необходимости своевременного вызова экстренных служб по единому номеру спасения «112». Оператор системы-112 направит на место происшествия не только спасателей, оснащенных необходимой спецтехникой, но и бригады скорой помощи.

«В состав группировки, обеспечивающей безопасность на льду водоемов Подмосковья, входят более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и «Мособлпожспаса», задействовано 110 плавсредств и других единиц спецтехники. Также для осуществления патрулирования привлекаются волонтеры, сотрудники полиции и органов местного самоуправления», – пояснил Пестов.

Специалисты предупреждают, что лед тоньше 10 сантиметров не способен выдержать вес человека. В местах массового выхода людей на лед, в том числе там, где собираются любители зимней рыбалки, рекомендованная толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров.

«Нельзя выходить на матово-белый, серый или желтоватый лед, а также заснеженный или покрытый трещинами. Также необходимо избегать выхода на лед в темное время суток», – резюмируется в материале.

В конце марта – начале апреля водоемы Подмосковья и Москвы могут освободиться ото льда. Взлом льда уже начался на притоках Москвы-реки, они освободятся ото льда в конце третьей декады марта и в самом начале апреля. На Оке тоже началось вскрытие реки ото льда. Синоптики прогнозируют, что в месте впадения Москвы-реки, это где-то около Коломны, река Ока очистится ото льда тоже в первых числах апреля.