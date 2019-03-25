РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. В подмосковных Люберцах на трассе М-5 «Урал» разбилась фура, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Авария произошла в понедельник днем. Разбитая фура стоит на обочине на трассе М-5 «Урал» возле выезда из поселка Мирный Люберец.

У автомобиля практически полностью отсутствует кабина после ДТП. На движении автомобилей авария не сказалась.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация о данном ДТП в ведомство пока не поступала.