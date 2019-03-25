РИАМО – 25 мар. В минувшие выходные в Сергиевом Посаде прошла социальная ярмарка «Ценопад», самым популярными продуктами стали соленья и сухофрукты, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Традиционно участниками социальной ярмарки «Ценопад» стали производители и фермеры Московской области и соседних регионов, которые предложили покупателям свою продукцию по ценам ниже среднерыночных минимум на 15%», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Как показал еженедельный мониторинг продаж, самым популярным продуктом на «Ценопаде» стали овощи, фрукты и сухофрукты – продано более тонны.

«Приобрести данные продукты можно было по социальной цене. Кроме того, высоким спросом у жителей Сергиева Посада пользовались консервы. Покупателями было приобретено более 1,5 тысяч банок консервированной продукции такой, как кабачковая икра, икра баклажанная, консервированная рыба, икра мойвы, красная икра, кальмары, зеленый горошек, кукуруза, патиссоны, оливки, консервированные овощные супы и многое другое», – перечислил Посаженников.

Уже которую неделю одними из самых популярных продуктов «Ценопада» остаются соленья – продано более 300 килограммов, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.