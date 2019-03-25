РИАМО - 25 мар. В ходе пожара в Чехове от огня прогнулся металлический каркас склада с горюче‑смазочными материалами, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В деревне Сергеево городского округа Чехов горит ангар с горюче-смазочными материалами, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение.

«Ангар одноэтажный, состоит из металлического каркаса, обшит сэндвич-панелями. Естественно панели сгорели, а металл прогнулся и опустился вниз», - сказал собеседник агентства.

В тушении возгорания принимают участие 20 единиц техники, 72 человека, в том числе от МЧС: восемь единиц техники, 30 человек.

Видео пожара на складе с горюче‑смазочными материалами в Чехове>>