РИАМО – 25 мар. Госжилинспекция Московской области выявила более 2 тысяч нарушений жилищного законодательства за минувшую неделю, на устранение всех нарушений выданы предписания, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 18 по 24 марта 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2392 нарушения жилищного законодательства. Было выдано 329 предписаний об их устранении и составлено 243 протокола об административной ответственности», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 462 штрафа на общую сумму 4 миллиона 474 тысячи рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Реутов. Здесь за неисполнение предписаний Госжилинспекции заведено 21 административное дело в отношении ООО «УК «РК» и 8 административных дел в отношении физических лиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Соков, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов, а также снятие наледи и сосулек в более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

«Наибольшее количество нарушений на минувшей неделе было связано с отсутствием выполнения антитеррористических мероприятий, а именно, с неисправным состоянием запирающих устройств входных дверей, отсутствием на продухах подвальных помещений сеток или решеток в 334 многоквартирных домах Московской области. Наибольшее их количество находится в Раменском (71) и Ленинском (52) муниципальных районах», – отмечается в сообщении.

Нарушение теплового контура было выявлено в 162 многоквартирных домах, 27 из них находятся в городском округе Подольск, еще столько же – в Дмитровском городском округе.

Сосульки и наледь на кровлях и подъездных козырьках зафиксированы в 128 домах, 108 из них находится в городском округе Щелково.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 62 домах, 17 из которых расположены в городском округе Шатура.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.