РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. Управляющая компания «Жилсервис» подмосковного Королева начала генеральную уборку обслуживаемого жилого фонда, в ходе ежегодных весенних субботников УК планирует убраться в 308-ми многоквартирных домах, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель управляющей компании.

«В ходе ежегодных весенних субботников мы комплексно уберем 1052 места общего пользования и приведем в порядок после зимы порядка 700 000 квадратных метров придомовой территории на 308-ми многоквартирных домах», – сказал представитель.

Он добавил, что генеральная уборка многоквартирных домов включает в себя комплексную влажную уборку поверхностей в подъездах, мытье окон и ковшей мусоропроводов, устранение незаконной рекламы и граффити, мытье плафонов светильников, обновление информации на информационных досках и мытье почтовых ящиков.

Представитель также отметил, что в том числе будет проводится очистка кровель, подвальных, чердачных и технических помещений от мусора.

«В рамках субботников на придомовой территории проводится очистка козырьков входных групп, уборка палисадников и зеленых зон от мусора, опиловка и кронирование деревьев и кустарников, уборка отмосток. После зимнего периода также выполняем восстановление и покраску газонных ограждений, мусорных урн и лавочек возле подъездов», – добавил представитель.

В мероприятии задействовано более 150 человек и 11 единиц специализированной техники. Уборку всего обслуживаемого фонда планируется завершить 28 апреля.