С 1 января 2019 года в Московском регионе и Калужской области ввели налог на профессиональных доход (НПД), ставка по которому составляет всего 4-6%. По новой схеме зарегистрировалось уже более 8000 человек. Для этого не нужно ходить в налоговую, а лишь скачать приложение «Мой налог». Те, кто уже успел зарегистрироваться, рассказали РИАМО, удобно ли пользоваться приложением «Мой налог», и в чем отличие от ИП.

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Неожиданная аватарка и чек по СМС

Анастасия, дизайнер украшений:

«Я занимаюсь дизайном и ремонтом бижутерии уже 10 лет, но долго совмещала эту деятельность с работой по найму. Официально работаю на себя с 2014 года, когда оформилась как ИП.

В конце 2018-го я закрыла ИП из-за переезда, и новый налоговый режим оказался очень кстати. Помню, было много шумихи и противоречивой информации и в СМИ, и в рукодельных сообществах.

Я зарегистрировалась как самозанятая сразу же, как появилась такая возможность, 1 января. Предпочитаю работать официально. Кстати, это упрощает взаимодействие с поставщиками материалов.

Весь процесс занял пару минут. Надо было навести камеру телефона на паспорт, затем приложение само проверило данные, подгрузило ИНН из базы.

Смущает только то, что на аватарке стоит фото, сделанное для аутентификации. Не ожидала, что оно останется.

В приложении выбираешь род деятельности – всего порядка 105 пунктов, почти как в ОКВЭД для ИП (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.). Кстати, сначала был доступен лишь один пункт, теперь можно выбрать несколько.

Приложение удобное. Никаких специальных карт или счетов иметь не нужно. Просто вбиваешь полученную сумму, например, за продажу кольца, и все. Чек отправляется клиенту смс-кой или на e-mail.

Уведомление с суммой налога должно приходить в районе 10-го числа каждого месяца, но пока его не было. Пришло оповещение, что в марте можно будет оплатить все сразу. Приложение постоянно обновляется, его доводят до ума.

По сравнению с ИП очень радует, что не нужно подавать декларации и вести отчетность. Все происходит автоматически. И финансово это выгоднее – для самозанятых есть освобождение от страховых взносов, а для ИП они обязательны и постоянно растут.

Но есть и вопросы. Например, можно ли будет совмещать опеку над родственниками старше 80 лет и самозанятость? В случае с ИП это невозможно. И как быть с теми юрлицами, которые работают только с ИП и требуют расчетный счет для оплаты? Пока ответов в законе нет».

Загадочный счет и три вечера на регистрацию

Светлана, переводчик:

«Я перевожу художественную литературу и технические тексты более 20 лет. Работодатели всегда сами отчисляли налоги, вычитая их из моей зарплаты. Это было удобно – самой ничего не приходилось делать.

О нововведении я узнала из письма одного из работодателей. В нем сообщалось, что с нового года зарплата будет начисляться по-новому, что к ней будет прибавлено 6%, а налог фрилансеры будут отчислять сами. Для этого необходимо было зарегистрироваться в мобильном приложении. Была дана ссылка на nalog.ru – и все.

Я оформилась, хотя делать этого не хотелось. Но у работодателя предвиделся проект, в котором я была заинтересована.

Регистрация оказалась не такой простой. На сайте ФНС я не сразу нашла ссылку на приложение. А потом начались проблемы с паспортом, который надо было поднести к камере, но почему-то это не срабатывало. Не работал и пароль от «Госуслуг».

Я убила два вечера на регистрацию, в итоге пришлось обратиться к знакомому программисту за помощью.

Еще один вечер я потратила на поиск загадочного «номера, на который вам будут переводить зарплату и который выдадут при регистрации». Оказалось, что это был номер моего банковского счета.

В общем, я не в восторге от регистрации. Считаю, что нужны простые и четкие пошаговые инструкции о пользовании системой.

Я не очень хорошо владею мобильными технологиями и не понимаю, почему должна это делать, чтобы соблюдать закон.

Другой работодатель попросил справку о регистрации в системе и подсказал, где ее искать – в «Настройках». Там, действительно, была опция «Сгенерировать справку». На этот раз процесс занял всего одну минуту.

Проект, для которого я изначально зарегистрировалась, отменился, никаких денежных поступлений у меня пока не было, поэтому и оплату налога оценить не могу.

Зато второй работодатель радуется, что у них есть первый самозанятый – и заваливает меня переводами. Вот заплатит – посмотрим, как оно работает.

Пока же у меня только вопросы и переживания.

Любая новая система чревата сбоями. Боюсь, не придется ли мне за что-то платить дважды. А если мне на карту придет возврат долга – его тоже обложат налогом? А если я ничего не заработаю за месяц, вдруг решат, что я что-то утаиваю? Надеюсь, когда я начну платить, все прояснится».

Выгоднее, чем ИП

Дмитрий, частный юрист по защите малого бизнеса:

«Я занимаюсь частной юридической практикой уже 1,5 года при общем опыте работы почти 12 лет на разных позициях. Прежде я имел статус ИП и работал по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Я отслеживаю все изменения в законодательстве. В СМИ, на мой взгляд, освещение было недостаточным. Поэтому я решил написать книгу с разъяснениями «Налог на самозанятых: просто о несложном».

Мне самому было любопытно поучаствовать в эксперименте. А еще это более выгодно: по сравнению с ИП, для самозанятых ставка налога ниже, и страховые взносы платить не надо.

Регистрация через приложение проходит просто: надо отсканировать паспорт и отправить селфи, затем вы подтверждаете ИНН – он подгружается автоматически – и все.

В «Настройках» есть возможность сняться с учета НПД, посмотреть сумму налогового вычета и т.п.

Единственным неудобством стала необходимость идти в налоговую и подавать уведомление о том, что я перехожу из статуса ИП в статус самозанятого. Если же вы не имели ИП на дату регистрации в приложении, то никаких уведомлений подавать не надо.

Сумма налога начисляется за каждый месяц, оплатить ее нужно не позже 25 числа следующего месяца. Например, вы получили 1000 рублей в феврале. ФНС пришлет вам уведомление с суммой к уплате не позднее 12 марта. До 25 марта надо заплатить, при этом сумму не замораживают.

Я пока плачу за счет налогового вычета, все четко работает. Вообще я заметил, что ФНС серьезно реформировалась за последние годы. Если и бывают проблемы, то редко. У меня все разногласия с налоговой решались в досудебном порядке с письменными извинениями.

Считаю, что нововведение хорошее, сервис понятен для людей. Закон написан простым языком, в отличие от Налогового Кодекса РФ, который еще и меняют ежемесячно. Налог приживется и, думаю, в конце года будет распространен на всю страну».

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