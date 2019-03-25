С 1 января 2019 года в Московском регионе и Калужской области ввели налог на профессиональных доход (НПД), ставка по которому составляет всего 4-6%. По новой схеме зарегистрировалось уже более 8000 человек. Для этого не нужно ходить в налоговую, а лишь скачать приложение «Мой налог». Те, кто уже успел зарегистрироваться, рассказали РИАМО, удобно ли пользоваться приложением «Мой налог», и в чем отличие от ИП.
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Неожиданная аватарка и чек по СМС
Анастасия, дизайнер украшений:
«Я занимаюсь дизайном и ремонтом бижутерии уже 10 лет, но долго совмещала эту деятельность с работой по найму. Официально работаю на себя с 2014 года, когда оформилась как ИП.
В конце 2018-го я закрыла ИП из-за переезда, и новый налоговый режим оказался очень кстати. Помню, было много шумихи и противоречивой информации и в СМИ, и в рукодельных сообществах.
Я зарегистрировалась как самозанятая сразу же, как появилась такая возможность, 1 января. Предпочитаю работать официально. Кстати, это упрощает взаимодействие с поставщиками материалов.
Весь процесс занял пару минут. Надо было навести камеру телефона на паспорт, затем приложение само проверило данные, подгрузило ИНН из базы.
В приложении выбираешь род деятельности – всего порядка 105 пунктов, почти как в ОКВЭД для ИП (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.). Кстати, сначала был доступен лишь один пункт, теперь можно выбрать несколько.
Приложение удобное. Никаких специальных карт или счетов иметь не нужно. Просто вбиваешь полученную сумму, например, за продажу кольца, и все. Чек отправляется клиенту смс-кой или на e-mail.
Уведомление с суммой налога должно приходить в районе 10-го числа каждого месяца, но пока его не было. Пришло оповещение, что в марте можно будет оплатить все сразу. Приложение постоянно обновляется, его доводят до ума.
По сравнению с ИП очень радует, что не нужно подавать декларации и вести отчетность. Все происходит автоматически. И финансово это выгоднее – для самозанятых есть освобождение от страховых взносов, а для ИП они обязательны и постоянно растут.
Но есть и вопросы. Например, можно ли будет совмещать опеку над родственниками старше 80 лет и самозанятость? В случае с ИП это невозможно. И как быть с теми юрлицами, которые работают только с ИП и требуют расчетный счет для оплаты? Пока ответов в законе нет».
Загадочный счет и три вечера на регистрацию
Светлана, переводчик:
«Я перевожу художественную литературу и технические тексты более 20 лет. Работодатели всегда сами отчисляли налоги, вычитая их из моей зарплаты. Это было удобно – самой ничего не приходилось делать.
О нововведении я узнала из письма одного из работодателей. В нем сообщалось, что с нового года зарплата будет начисляться по-новому, что к ней будет прибавлено 6%, а налог фрилансеры будут отчислять сами. Для этого необходимо было зарегистрироваться в мобильном приложении. Была дана ссылка на nalog.ru – и все.
Регистрация оказалась не такой простой. На сайте ФНС я не сразу нашла ссылку на приложение. А потом начались проблемы с паспортом, который надо было поднести к камере, но почему-то это не срабатывало. Не работал и пароль от «Госуслуг».
Еще один вечер я потратила на поиск загадочного «номера, на который вам будут переводить зарплату и который выдадут при регистрации». Оказалось, что это был номер моего банковского счета.
В общем, я не в восторге от регистрации. Считаю, что нужны простые и четкие пошаговые инструкции о пользовании системой.
Другой работодатель попросил справку о регистрации в системе и подсказал, где ее искать – в «Настройках». Там, действительно, была опция «Сгенерировать справку». На этот раз процесс занял всего одну минуту.
Проект, для которого я изначально зарегистрировалась, отменился, никаких денежных поступлений у меня пока не было, поэтому и оплату налога оценить не могу.
Зато второй работодатель радуется, что у них есть первый самозанятый – и заваливает меня переводами. Вот заплатит – посмотрим, как оно работает.
Пока же у меня только вопросы и переживания.
Любая новая система чревата сбоями. Боюсь, не придется ли мне за что-то платить дважды. А если мне на карту придет возврат долга – его тоже обложат налогом? А если я ничего не заработаю за месяц, вдруг решат, что я что-то утаиваю? Надеюсь, когда я начну платить, все прояснится».
Выгоднее, чем ИП
Дмитрий, частный юрист по защите малого бизнеса:
«Я занимаюсь частной юридической практикой уже 1,5 года при общем опыте работы почти 12 лет на разных позициях. Прежде я имел статус ИП и работал по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Я отслеживаю все изменения в законодательстве. В СМИ, на мой взгляд, освещение было недостаточным. Поэтому я решил написать книгу с разъяснениями «Налог на самозанятых: просто о несложном».
Мне самому было любопытно поучаствовать в эксперименте. А еще это более выгодно: по сравнению с ИП, для самозанятых ставка налога ниже, и страховые взносы платить не надо.
Регистрация через приложение проходит просто: надо отсканировать паспорт и отправить селфи, затем вы подтверждаете ИНН – он подгружается автоматически – и все.
В «Настройках» есть возможность сняться с учета НПД, посмотреть сумму налогового вычета и т.п.
Единственным неудобством стала необходимость идти в налоговую и подавать уведомление о том, что я перехожу из статуса ИП в статус самозанятого. Если же вы не имели ИП на дату регистрации в приложении, то никаких уведомлений подавать не надо.
Сумма налога начисляется за каждый месяц, оплатить ее нужно не позже 25 числа следующего месяца. Например, вы получили 1000 рублей в феврале. ФНС пришлет вам уведомление с суммой к уплате не позднее 12 марта. До 25 марта надо заплатить, при этом сумму не замораживают.
Я пока плачу за счет налогового вычета, все четко работает. Вообще я заметил, что ФНС серьезно реформировалась за последние годы. Если и бывают проблемы, то редко. У меня все разногласия с налоговой решались в досудебном порядке с письменными извинениями.
Считаю, что нововведение хорошее, сервис понятен для людей. Закон написан простым языком, в отличие от Налогового Кодекса РФ, который еще и меняют ежемесячно. Налог приживется и, думаю, в конце года будет распространен на всю страну».
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