РИАМО – 25 мар. Управляющая компания АО «Одинцовская теплосеть» из Одинцовского городского округа после проведения перерасчета вернула жителям дома в поселке ВНИИССОК 761 тысячу рублей переплаты за горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Управляющая организация произвела перерасчет платежей за горячую воду в доме №8 по улице Березовая в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа по предписанию областной Госжилинспекции.
Организации предписали устранить нарушение в кратчайшие сроки. По истечении установленного срока УК отчиталась об исполнении предписания. Точная сумма перерасчета собственникам и нанимателям составила 761 тысячу 574 рубля.
«Хочу напомнить, что сотрудники УК обязаны перепроверить начисления за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя. В случае обнаружения ошибки, УК должна сделать перерасчет. Поэтому в случае сомнений в первую очередь обращайтесь в УК и настаивайте на перерасчете. Чаще всего возражений против перерасчета в случае ошибочных начислений не возникает», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
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