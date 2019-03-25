РИАМО – 25 мар. Управляющая компания АО «Одинцовская теплосеть» из Одинцовского городского округа после проведения перерасчета вернула жителям дома в поселке ВНИИССОК 761 тысячу рублей переплаты за горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Управляющая организация произвела перерасчет платежей за горячую воду в доме №8 по улице Березовая в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа по предписанию областной Госжилинспекции.

«При проведении документарной проверки, которая была инициирована Госжилинспекцией Московской области после поступления заявления от жителей данного многоквартирного дома, было установлено, что плата за ГВС в период с 1 мая 2017 года по 30 октября 2018 года была начислена неверно», – говорится в сообщении.

Организации предписали устранить нарушение в кратчайшие сроки. По истечении установленного срока УК отчиталась об исполнении предписания. Точная сумма перерасчета собственникам и нанимателям составила 761 тысячу 574 рубля.

«Хочу напомнить, что сотрудники УК обязаны перепроверить начисления за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя. В случае обнаружения ошибки, УК должна сделать перерасчет. Поэтому в случае сомнений в первую очередь обращайтесь в УК и настаивайте на перерасчете. Чаще всего возражений против перерасчета в случае ошибочных начислений не возникает», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.