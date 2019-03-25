РИАМО - 25 мар. На стартовой площадке программы реновации в Кузьминках построят двухсекционный дом переменной этажности, он расположится на Волгоградском проспекте, владение 163, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Жилой дом на Волгоградском проспекте будет состоять из двух секций 10 и 13 этажей. Отделку фасадов выполнят кирпичом в бежевых и коричневых тонах. Мы закладываем высокий стандарт качества уже на этапе проектирования, и это один из важнейших показателей успеха всей программы реновации», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Первые этажи отданы под общественную функцию: здесь будет находиться помещение для консьержа, колясочная и кладовая для уборочного инвентаря, а также диспетчерская служба, обслуживающая дом по мере его эксплуатации.

Территорию вокруг дома благоустроят: во дворе сделают игровые детские площадки и зоны отдыха для взрослых, установят спортивные снаряды, высадят растения, проложат пешеходные дорожки.

Общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров. Ранее проект согласовала Москомархитектура.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.