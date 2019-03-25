РИАМО - 25 мар. Врачи городской клинической больницы №9 имени Сперанского в Москве спасли трехмесячного малыша с вдавленным переломом черепа в районе виска и кровотечением из уха, упавшего со стиральной машины, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«В детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского департамента здравоохранения Москвы скорая помощь доставила трехмесячного ребенка с кровотечением из уха и вдавленным переломом черепа в районе виска. Родители ребенка рассказали, что малыш упал со стиральной машины - по всей видимости мама на секунду отвлеклась, а уже активный в этом возрасте мальчик перевернулся и упал с большой для него высоты», - говорится в сообщении.

Хирургическое вмешательство не потребовалось – комплекс диагностики показал, что у ребенка нет гематомы и головной мозг не сдавлен. Энцефолограмма не показала патологический изменений, поэтому малышу назначили консервативное лечение: сосудистую и дегидратационную терапии, препараты, улучшающие мозговой метаболизм, электрофорез, а также массаж и лечебную гимнастику.

«Лечение дало результаты, через некоторое время малыша выписали из детской больницы без неврологических нарушений», - отмечается в материале.

В свою очередь заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Горчаков напомнил, что родителям следует быть внимательнее, когда оставляют ребенка хотя бы на полсекунды. Он рекомендует для избежания подобных случаев оставлять малыша в детской кроватке с бортиками.