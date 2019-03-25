РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдали на три корпуса с подземным паркингом, входящие в состав квартала «Тетрис» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний оформлен ЗОС», – сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Застройщиком является ООО «Садовое кольцо МПС».

«Площадь трех корпусов 28-этажного жилого дома составляет 54,2 тысячи квадратных метров. В новостройках к заселению готовы 1092 квартиры. Подземный паркинг рассчитан на 95 машино-мест», – отмечается в сообщении.

Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.

«Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – заключил Гарибян.