РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Терминалы безналичной оплаты в автобусах подмосковного Красногорска переведут на новое программное обеспечение, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа.

Сотрудник управления отметил, что в общественном транспорте Красногорска участились случаи повреждений файлов платежной системы и проблем с приемом оплаты банковскими картами.

«По информации разработчиков программного обеспечения, в данный момент над возникшей ситуацией ведется совместная работа с компаниями-перевозчиками. В ближайшее время стартует пилот новой версии программного обеспечения 4.1, в которой механизм хранения файлов будет переработан, что позволит минимизировать возникновение проблем с приемом оплаты проезда банковскими картами», – сообщил сотрудник.

Он добавил, что работа перевозчиков и разработчиков ПО находится под контролем администрации городского округа Красногорск и управления транспорта, связи и дорожной деятельности.