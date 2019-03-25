РИАМО - 25 мар. Пожарные потушили открытое горение в ангаре с горюче-смазочными материалами в деревне Сергеево городского округа Чехов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В деревне Сергеево городского округа Чехов горит ангар с горюче-смазочными материалами, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

«В 14:17 объявили ликвидацию открытого горения. Сейчас идет проливка территории», - сказал собеседник агентства.

В тушении возгорания принимают участие 20 единиц техники, 72 человека, в том числе от МЧС: восемь единиц техники, 30 человек.

Видео пожара на складе с горюче‑смазочными материалами в Чехове>>