РИАМО – 25 мар. Управляющие компании МП «РЭУ» из городского округа Озеры и ООО «УК «РЭУ №5 – Носовиха» из городского округа Реутов исполнили требования Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Предписание исполнили в полном объеме в жилых многоквартирных домах №35 в микрорайоне имени Маршала Катукова в Озерах и №6 по улице Октября в Реутове.

«В ходе внеплановой проверки государственные жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов нарушений штукатурно-окрасочного слоя, а именно, ржавчины, шелушения, деструктивной коррозии на наружном газопроводе многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Организациям, под управлением которых находятся вышеуказанные дома, были выданы предписания об устранении выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

«Призываю все организации как можно внимательнее относиться к техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, так как отсутствие регулярного мониторинга состояния ВДГО может повлечь возникновение аварийных ситуаций», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он подчеркнул, что неисполнение управляющими компаниями данных требований может повлечь за собой не только штрафные санкции за совершение административного правонарушения, но и, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, уголовную ответственность за несоблюдение требований обеспечения безопасности жителей МКД.

«В отношении управляющих организаций возбуждены административные производства по части 1 статьи 9.23 КоАП РФ. За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ООО «УК «РЭУ №5 – Носовиха» из Реутова было оштрафовано на 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что дело о совершении административного правонарушения МП «РЭУ» из Озер на данный момент находится на рассмотрении в мировом суде.

Управляющие организации провели техническое обслуживание и произвели покраску газопроводов в вышеуказанных домах в установленные Госжилинспекцией Московской области сроки, что и было зафиксировано жилищными инспекторами в ходе контрольной проверки исполнения предписания.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных происшествий. В частности, проводятся регулярные проверки состояния ВДГО и ВКГО.